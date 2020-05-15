Путин хочет стать центральным диктатором Европы, – Яценюк

В нынешних условиях Минские договоренности – это не просто дорога в никуда. Это договоренности, которые ведут прямо в российскую ловушку. Такое мнение сегодня, 15 мая, высказал премьер-министр Украины (2014-2016 гг.) Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

Он назвал недопустимым то, что Россия подталкивает Украину легитимизировать «Л-ДНР» через местные выборы и странные рабочие группы с представителями Донецка и Луганска.

«Идея России заключается в том, чтобы разрушить Украину как независимое государство. Я убежден, что в нынешних условиях выполнения Минских договоренностей в российской интерпретации, в российском толковании – это катастрофа для украинского народа и украинского государства», – подчеркнул он.

Он считает, что лучшим ответом на это должна стать единая позиция с Европейским Союзом в сотрудничестве с США.

«Путин хочет занимать центральное место среди всех диктаторов Европы. Мы должны его остановить. И защитить Украину как одного из главных защитников демократии в Европе… Природа не терпит пустоты. А диктаторы не терпят слабых демократий. И это именно то, что мы сейчас имеем», – сказал экс-премьер.