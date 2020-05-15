Путин контролирует 50% новостных каналов в Украине, – Яценюк

Путин контролирует 50% новостных каналов в Украине. А значит, что на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев. Такое мнение сегодня, 15 мая, высказал премьер-министр Украины (2014-2016 гг.) Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии Киевского форума по безопасности.

«По моему мнению, уже нет настоящей полноценной свободы слова. Что мы наблюдаем сейчас в определенных частях мира – то, что можно назвать "свободой лжи". И это самый большой вызов… В современном мире все "белое" можно легко представить как "черное", все "круглое" описать как "квадратное"… То же самое происходит и в Украине, нам не хватает пространства свободы слова. Речь идет о том, кто владеет средствами массовой информации в Украине, телевизионными каналами. Например, Путин контролирует 50% всех новостных каналов в Украине. А это значит, что он на 50% может легко контролировать умы и сердца украинцев», – сказал он.

Политик подчеркнул, что цель Путина – не транслировать собственный нарратив, а подорвать правду: «Цель Путина – принести хаос в Украину и в западный мир. Цель Путина – подорвать доверие. Доверие к лидерству, доверие к лидерам и к ценностям. И мы должны с этим бороться – нашей собственной правдивой информацией, реальной свободой слова, эффективной журналистикой и независимыми новостными СМИ».