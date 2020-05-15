Мариуполь: В полиции кабинеты для опознания теперь – с прозрачным зеркалом (Фото)

В полиции Мариуполя созданы пять «зеленых комнат» и пять кабинетов для следствия, которые будут использованы для общения с детьми. Об этом сегодня, 15 мая, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Такие комнаты появились во всех районных отделениях города и в поселке Мангуш. Общая стоимость проекта порядка 2 млн грн.

Отмечается, что «зеленые комнаты» предназначены для общения полицейских с ребенком, который стали свидетелем, пострадавшим в ходе преступления или имеет конфликты с законом. Считается, что общение в таких условиях, которые соответствуют евростандартам, поможет предотвратить повторное травмирование психики ребенка.

В «зеленых комнатах» проведен ремонт. Установлены камеры видеонаблюдения, которые помогут минимизировать контакты ребенка с участниками досудебного следствия. Диалог будет вести профессиональный психолог. За процессом может наблюдать следователь, который в случае необходимости передаст свои вопросы психологу через Bluetooth наушники.

Следующие 5 кабинетов предусмотрены для следствия и конфиденциальной встречи с адвокатом, но они также будут использоваться в работе с детьми. «Они соответствуют условиям проведения следственных и процессуальных действий с совершеннолетними правонарушителями, но одновременно являются безопасным пространством для ребенка, обеспечивая его права», – пояснил начальник Центрального отделения полиции Сергей Бычин.

В одну из стен кабинета вмонтировано специальное окно. С одной стороны, оно выглядит, как зеркало, с другой – прозрачное стекло. Так, можно пройти процедуру опознания нападавшего, без личного контакта.