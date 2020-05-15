Виноват алкоголь: В «ДНР» нашли тех, кто поломал «Победу» в Харцызске

В неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) разыскали тех, кто накануне отломал три последних буквы от стелы «Победа» на Аллее Славы в центре города.

Как сегодня, 15 мая, сообщает пресс-центр «МВД ДНР», вандалами оказались трое молодых людей, местные жители.

«В дежурную часть Харцызского городского отдела полиции поступило сообщение о том, что в темное время суток неизвестные лица повредили стелу, установленную на Аллее Славы. Правоохранители по "горячим следам" установили и задержали двоих 20-летних парней и девушку, подозреваемых в причастности к данному инциденту», – утверждают в «ведомстве».

В сообщении отмечается, что идея похитить буквы молодым людям пришла спонтанно после употребления алкоголя. Компания подошла к стеле, один из мужчин оперся на нее, и буква немного пошатнулась. После этого они все вместе оторвали три буквы стелы «Победа» и принесли в квартиру одного из участников.

«Задержанные раскаиваются в содеянном и винят в произошедшем алкоголь», – уверяют в «республике».

Напомним, в неподконтрольном украинским властям Харцызске (Донецкая обл.) новый арт-объект в виде слова «Победа», установленный на постаменте неподалеку от «горотдела полиции», 14 мая был поврежден.