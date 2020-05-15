Скидка для олигархов: Промышленники требуют запустить больше блоков АЭС

Владельцы промышленных предприятий хотят получить дешевую электроэнергию для своих заводов, потребляющих больше всего киловатт. Для этого они просят государство запустить в работу больше атомных блоков. Ведь именно эта генерация и производит дешевую электроэнергию, передает телеканал «Украина».

Но излишняя нагрузка, бесперебойная работа АЭС может привести к авариям.

К тому же, если правительство пойдет на уступки промышленникам, заплатить за снижение тарифа для них придется населению. По крайней мере так считает экс-секретарь СНБО Александр Данилюк.

«В конце концов за все платят граждане. Любые льготы выплачиваются гражданами. Если энергетика не развивается, если нет достаточно денег для инвестирования в энергетику, то в конце концов это приводит к более высоким ценам и менее качественной услуге. То есть нестабильные поставки электроэнергии и т. п.», – сказал он.