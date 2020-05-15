Дерево выращивали 10 лет: В Славянске появилась необычная дизайнерская клумба (Фото, видео)

В центральном городском парке Славянска (Донецкая обл.) появилась дизайнерская клумба. Автор проекта – местный дизайнер Анастасия Лазаренко, которая работает в Святогорском питомнике.

Для ландшафта она использовала 200 декоративных кустов и деревьев – можжевельники, туи, сосны. Большинство насаждений – карликовые хвойники, благодаря которым с каждым годом зона будет становиться еще более привлекательной и яркой. Есть редкие и уникальные растения. «Есть сосенка, которая меняет цвет: зимой она золотистая, а летом – зеленая. Есть ель-белобок, которая весной дает желтый прирост, а потом цвет меняется на голубоватый. Т.е. клумба все время будет менять оттенки», – уточнила Анастасия.

Центр украшает дерево необычной формы – над его созданием дизайнеры работали более 10 лет. «Долгий процесс, формировалось направление каждой веточки, обстригалась лишняя хвоя. А на самом деле – это просто обычный можжевельник. Это неприхотливый сорт – хорошо выживает, не болеет», – поясняет дизайнер.

По словам дизайнера, стоимость клумбы составляет около 100 тыс. грн.

Анастасия рассказывает, что сначала она разработала 3D-макет, а затем собственноручно реализовала его в парке «Шелковичный».

«Это мой город, и я хочу сюда приходить с ребенком, и радоваться красоте нашего Славянска. Я не хочу ехать в другие города или Европу и смотреть, как красиво там. Я хочу, чтобы у нас дома было красиво», – резюмировала Лазаренко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донеччина TV»