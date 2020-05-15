Убытки – немеряны: Как на рынках Луганщины стартовала продажа хозтоваров (Видео)

Вчера на своем заседании Кабинет министров Украины принял постановление о начале работы рынков непродовольственных товаров. В Луганской области сегодня, 15 мая, в одних городах предприниматели вышли на работу, в других администрации рынков ждут официального опубликования постановления КМУ.

Так, возобновили работу отделы по продаже непродовольственных товаров на рынке в Лисичанске.

На входе – всем посетителям измеряют температуру, вход – в масках, на торговых точках – защитные прозрачные экраны.

Предприниматель Александр Лужко красит свой киоск, в котором он продает посуду. Говорит, что не работал с 18 марта. «Убытки – немеряны. Сказали, чтобы начать работу – нужно привести в порядок рабочие места. Это, конечно, нужно делать. Но то, что нужно вешать защитную пленку, думаю, это ничего не дает. Только для проверяющих», – считает он.

Впервые за время карантина работает и Лидия Федорив. «Требуют, чтобы маски носили, чтобы были в перчатках. Антисептик для рук должен быть должен быть. А общаться с покупателем – через клееночку», – поясняет она.

«Вчера Кабмин сообщил об открытии на рынках торговли промышленной группой товаров. Сегодня мы начали работу. Вышли не все предприниматели, но готовят места», – комментирует директор рынка Виктор Фищук.

Пенсионер Валерий Степаненко пришел на рынок купить шланг. Говорит, что в городе хозяйственные магазины пока еще не работают. «Сегодня машиной проезжал – закрыто пока», – говорит он.

На вот на центральном рынке в Северодонецке торгуют только продуктами. Центральный вход на зону непродовольственных товаров закрыт. Охранник пропускает только предпринимателей. «Пока работает только продуктовый рынок, там вход открыт. Здесь же пока предприниматели занимаются своими контейнерами – красят, убирают, моют, готовятся к открытию», – поясняет он.

Все киоски непродовольственных товаров закрыты. «Разрешение-то вышло. Но пока на сайте Кабмина постановление мы не видели. Как только оно появится, в нем будут перечислены все требования. И тогда мы сразу откроемся», – говорит директор рынка Константин Алексенцев.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс»