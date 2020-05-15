Четвертая смерть: На Донетчине от COVID-19 умер пенсионер из Бахмута

Сегодня, 15 мая, в Донецкой области от COVID-19 скончался 62-летний пенсионер из Бахмута. Об этом в вечернем итоговом сообщении проинформировал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Это четвертая смерть от коронавируса в Донецкой области с начала объявления карантина. Медики оказывали больному всю необходимую помощь, но, к сожалению, спасти его не удалось. Глубокие соболезнования близким и родственникам умершего», – отметил губернатор.

Кроме того, сегодня подтверждены 4 новых случая: 3 – в Мариуполе и один в Великоновоселковском районе.

«В Мариуполе положительный результат ПЦР-исследования получили два человека (39 и 26 лет) и 73-летняя женщина. Все – из контактной круга лиц, у которых наличие вируса было подтверждена ранее», – уточнил Кириленко.

В Новоселковском районе вирус обнаружен у 44-летнего мужчины, который вернулся из России.

С начала объявления карантина на Донетчине было инфицировано 125 человек, из них: 4 пациента умерли, 44 – выздоровели, 77 – продолжают лечение.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 15 мая в Украине коронавирусом заболели 17 330 человек (4 473 – выздоровели, 476 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Луганской области – 42 случая COVID-19 (18 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 229 подтвержденных случаев (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» (14 мая) – 308 заболевших (53 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).