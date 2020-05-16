Прокуратура начала расследование «национализации» предприятий на Донетчине

Прокуратура Донецкой области начала расследование по факту принудительной «национализации» предприятий на неподконтрольной украинским властям части территории Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что уголовное производство начато по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что представителями администрации так называемой "ДНР", контролируемой Российской Федерацией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято "Временное положение о налоговой системе "ДНР", которым начата обязательная регистрация предприятий различной формы собственности в "налоговых органах" псевдореспублики», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что кроме этого, в марте 2017 года для предприятий с украинской юрисдикцией введено так называемое «внешнее управление».

«Вследствие этих преступных действий государство, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализовать право собственности на принадлежащее им имущество», – подчеркнули в прокуратуре.

В ведомстве также сообщили, что такие действия являются нарушением норм международного гуманитарного права, в частности ст. ст. 48, 52 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающейся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), от 8 июня 1977 года.