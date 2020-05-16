Новый хороший рекорд: В Украине от COVID-19 за сутки выздоровели 433 человека

За минувшие сутки от COVID-19 в Украине вылечились 433 человека. Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 16 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 528 человек. Из них 49 детей и 92 медицинских работника. Был госпитализирован 181 человек. За последние сутки зафиксирован 21 летальный случай. При этом выздоровели 433 пациента. Это наибольшее количество за все время пандемии. В целом за все время пандемии в Украине заболели 17858 человек. Из них 1269 детей, а также 3512 медицинских работников. При этом в целом выздоровели 4906 человек, а летальных случаев 497», – сказал Степанов.

Министр также проинформировал, что за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киевской (49), Черновицкой (47) областях и г. Киеве (153).

Отметим, что по данным Минздрава по состоянию на 9:00 сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксирован 121 случай заболевания COVID-19 (по данным Донецкой облгосадминистрации – 125 случаев), в Луганской – 42.