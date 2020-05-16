Сводка из зоны ООС за 15 мая: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования (НВФ) 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции украинских военных из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ:

неподалеку Широкино выпустили 5 мин 82-го калибра;

по окрестностям Старогнатовки вели огонь из вооружения боевых машин пехоты;

у Водяного НВФ дважды обстреляли украинских военных с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

рядом с Марьинкой, Каменкой и Славным НВФ использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

«Решительными действиями и эффективным применением дежурных огневых средств Объединенные силы прекратили вражескую активность», – отметили в пресс-центре ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» НВФ дважды открывали огонь рядом Орехово.

«Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие», – расказали в пресс-центре операции Объединенных сил.

Вследствие обстрелов со стороны НВФ двое украинских военнослужащих получили ранения.

«Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали адекватный ответ на все обстрелы противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения враг отказался от дальнейших преступных действий. По данным разведки, 15 мая наши воины ранили по меньшей мере одного российского оккупанта», – отметили в пресс-центре ООС.

С начала текущих суток незаконные вооруженные формирований активности не проявляли. Потерь среди украинских военных нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

В «ДНР» заявили, что «армия Украины за минувшие сутки 21 раз нарушила режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 353 единицы. Применялись минометы калибром 82 и 120 мм, зенитные установки, БМП, БТР, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. Обстрелам на донецком направлении подверглись район "Вольво-Центра", аэропорта, окрестности поселков шахты "Трудовская", шахты им. Абакумова, район Старомихайловки, Александровки, сел Васильевка, Жабичево, Крутая Балка, на горловском направлении – окрестности поселка шахты им. Гагарина, на мариупольском – окрестности села Набережное».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.