В Вооруженных силах Украины за минувшие сутки зафиксировали 2 новых случая заболевания COVID-19. Всего в армии коронавирусом болеют 38 человек. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает Командование Медицинских сил Вооруженных сил Украины.

«По состоянию на 07:00 16 мая в Вооруженных Силах Украины болеют 38 человек острой респираторной болезнью COVID-19 вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 75 человек и 2 летальных случая», – говорится в сообщении.

На изоляции, в том числе самоизоляции, находятся 202 человека. У 38 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

«За прошедшие сутки зарегистрированы 2 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19. Двое работников ВС Украины (Черновицкой и Винницкой области) лечатся дома под наблюдением медицинской службы. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение», – сообщили военные медики.