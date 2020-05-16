Российская военная агрессия и российская энергетическая агрессия – близнецы, – Яценюк

В энергетике Украины сложилась кризисная ситуация, поэтому задача власти номер один – сохранить энергетическую независимость страны, создать все условия для добычи собственного газа, угля и нефти. Такое мнение высказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк в программе «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина».

«Сейчас в энергетике – кризисный момент. Задача номер один – сохранить энергетическую независимость Украины. Это создание всех условий для того, чтобы отстоять энергетическую независимость страны, добычу собственного газа, собственного угля и нефти», – подчеркнул политик.

«Российская военная агрессия и российская энергетическая агрессия – это близнецы. Путин убивал и убивает украинцев. Он никогда не пойдет на то, чтобы Украина была независимой, соборной и европейской. Он будет дальше идти по пути, чтобы захватить Украину. И захват Украины Путиным – это не просто военная агрессия. И она не началась в 2014-м, она взорвалась в 2014-м », – отметил он.

Яценюк подчеркнул, что Путин к этому очень долго готовился. В 2005 году президент РФ демонстративно дал указание главе российского «Газпрома» закрыть кран и перекрыть поставки газа Украине: «Он этим хотел продемонстрировать пренебрежение к Украине. Он хотел поставить Украину на колени».

«Очень хорошо запомнил это. Я выждал 10 лет. И таким же краном, только в Словакии, – я открыл реверсный поток газа и закрыл российские поставки газа на территорию Украины», – сказал Арсений Яценюк. Тогда вместе с Европой, подчеркнул он, Украина вышла из зависимости от российского «Газпрома».

«Путин постоянно держал свою руку у украинского горла. Чтобы не дать нам дышать. Он хотел контролировать как газ, так и нефть и электроэнергию», – подчеркнул политик.

Арсений Яценюк напомнил, что в 2014 году он как глава правительства перекрыл как поставки газа от «Газпрома», так и импорт электроэнергии из РФ. Из-за этого произошел скандал с тогдашним министром энергетики Демчишиным: «Они хотели затянуть импорт электроэнергии со стороны России на всю территорию Украины. Я тогда провел служебное расследование, мы материалы передали в прокуратуру, – так оно все и "умерло", к большому сожалению. Но хотя бы удалось сделать то, чтобы Украина не была зависима от электроэнергии из России».

Яценюк подчеркнул, что у людей, которые «сдавали украинский энергетический сектор России» есть конкретные фамилии – председатель комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса от «Слуги народа» Герус, бывший министр энергетики Оржель: «Только после того, как поднялся крик на всю страну, они начали прятаться и уже говорят: мы временно приостановим импорт электрической энергии».

«Эти должностные лица уничтожают экономику страны, уничтожают энергетику и рабочие места. Они работают на иностранное государство и ничем не отличаются от тех, которые изменили присяге и сдали воинские части. Ничем не отличаются от тех так называемых генералов СБУ, которые фактически были арестованы за измену украинского государству. Только эти еще подлее. Они еще пытаются красиво говорить и ходят со значками депутатов Верховной Рады Украины, пытаются продемонстрировать, что они якобы патриоты. Они патриоты, только не украинского государства, а России», – подчеркнул Арсений Яценюк.

«А кто ответит за 5 млрд грн? Их отправляли в долларах на российскую энергетическую компанию. Которые отправили туда, прокормили российский бюджет, российских работников, еще и прокормили армию. И создали кризис неплатежей в Украине», – отметил он.

Политик напомнил, что задолженность перед «Энергоатомом» именно 5 млрд грн: «Да эти 5 млрд отправили в Россию».

Он также считает, что необходимо урегулировать тариф на «зеленую» энергетику, за которой будущее, ведь это новые технологии, экология и инвестиции.

«Тариф надо урегулировать, и его можно урегулировать. Надо, чтобы инвесторы, которые вкладывают деньги, например, в "зеленую" энергетику, получали кредиты не под 10% и не на 5 лет, а так же, как в Германии – на 30 лет и под 2%. Или так же, как сделала Германия, которая сейчас компенсирует 50% стоимости электрической энергии. Надо думать о завтрашнем дне, придет время, когда "зеленая" энергия будет самой дешевой. Завтра придет время, когда мы будем независимы и по атомной энергетике, и по возобновляемой энергетике», – отметил политик.

«Необходимы энергетическая независимость страны, новые технологии, отказ от российской газовой и электроэнергетической удавки и профессионализм. Профессионализм власти, которая должна действовать во всем – начиная от коронавируса и заканчивая энергетикой и экономикой», – сказал Яценюк.