В ОБСЕ рассказали о взрывах рядом с патрулем Миссии

В пятницу, 15 мая, рядом с патрулем Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ произошли взрывы. Инцидент произошел в районе неподконтрольного украинским властям Березовского (Луганская обл.). Об этом сообщает в обнародованном в тот же день оперативном отчете СММ ОБСЕ.

Сообщается, что 15 мая патруль Миссии в составе 6 сотрудников на 2 автомобилях пребывал на юго-западной окраине неподконтрольного украинским властям Березовского (53 км к северо-западу от Луганска), где осуществлял мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для содействия проведению ремонтных работ на объекте водной инфраструктуры в этом районе, а также выполнял объявленный полет беспилотного летательного аппарата (БПЛА) малого радиуса действия для уточнения сообщений о повреждениях в данном населенном пункте.

«В 13:36 во время приземления БПЛА СММ малого радиуса действия, когда аппарат был на высоте 5 м над землей, четверо членов патруля Миссии, находившиеся у автомобилей, увидели 2 огненных неустановленных боеприпаса, которые летели в их сторону и взорвались в воздухе. Вскоре после этого они увидели и услышали 2 взрыва, а также увидели дым на высоте ориентировочно 80–100 м над землей и на расстоянии примерно 20 м к северо-северо-западу от своего местонахождения. Все вчетвером укрылись в автомобилях. Еще двое сотрудников Миссии находились в автомобилях, однако слышали взрывы», – отмечается в отчете.

Команда СММ незамедлительно переместилась на другую позицию примерно в 3 км к западу от юго-западной окраины Березовского и продолжила осуществлять мониторинг ситуации с безопасностью. Патруль Миссии благополучно вернулся на базу в неподконтрольной украинским властям Кадиевке (до переименования – Стаханов, – ред.).