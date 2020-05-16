Количество заболевших COVID-19 в «ЛНР» увеличилось до 312 человек

В «ЛНР» зарегистрированы 312 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«312 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в ЛНР на 15 мая 2020 года. Выписано 104 человека», – говорится в сообщении.

О летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 мая в Украине коронавирусом заболели 17858 человек (4906 – выздоровели, 497 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 125 случаев COVID-19 (44 пациента выздоровели, летальных случаев – 4), в Луганской области – 42 случая (18 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).