НВФ продолжают препятствовать работе ОБСЕ, – отчет

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают препятствовать работе Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Донбассе. Об этом говорится в оперативном отчете СММ ОБСЕ, обнародованном 15 мая.

Сообщается, что в период с 9 по 15 мая члены НВФ вновь отказывали патрулям Миссии при их попытках проезда/прохода в неподконтрольные украинскому правительству районы вдоль официальных дорожных коридоров: 6 раз в Донецкой области и 3 раза в Луганской области. Кроме того, патрулям Миссии отказывали при попытках проезда/прохода в подконтрольные украинскому правительству районы: 2 раза в Донецкой области и 2 раза в Луганской области.

«9, 10, 11, 12, 13, 14 и 15 мая на блокпосте южнее моста у Станицы Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) члены вооруженных формирований вновь не пропустили патрули СММ в неподконтрольные правительству районы в 4 случаях и еще в 3 случаях – в подконтрольные правительству районы, объяснив это тем, что блокпост закрыт в связи с COVID-19», – рассказали в Миссии.

10 и 14 мая на блокпосте вблизи неподконтрольной украинским властям Александровки (Донецкая обл.) члены НВФ вновь не пропустили патрули Миссии в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это тем, что блокпост закрыт в связи с COVID-19.

11 и 15 мая на блокпосте вблизи неподконтрольной Еленовки (Донецкая обл.) члены НВФ вновь не пропустили патрули Миссии в подконтрольные правительству районы в 2 случаях, утверждая, что у Миссии нет разрешения на пересечение, а еще в 2 случаях вновь не пропустили патрули СММ в неподконтрольные украинскому правительству районы, мотивировав это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

12 мая на блокпосте вблизи неподконтрольной украинскому правительству Горловки (Донецкая обл.) член НВФ вновь не пропустил патруль Миссии в неподконтрольные правительству районы.

13 мая на блокпосте, размещенном в 600 м к западу от неподконтрольного Верхнешироковского (до переименования – Октябрь, – ред., Донецкая обл.), член НВФ вновь не пропустил патруль Миссии в неподконтрольные правительству районы, мотивировав это карантинными ограничениями в связи с COVID-19.

«Миссия начала сталкиваться с регулярными недопусками при попытке пересечения в направлении неподконтрольных правительству районов на блокпостах вооруженных формирований в Донецкой области с 21 марта и в Луганской области с 23 марта (см. оперативные отчеты СММ). Такие ограничения свободы передвижения Миссии через линию соприкосновения препятствуют выполнению ее мандата по всей стране», – отметили в Миссии.