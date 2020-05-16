В «ДНР» выявили коронавирус еще у 17 человек

В «ДНР» за последние сутки выявлены 17 новых случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«За последние сутки выявлено 17 новых случаев коронавирусной инфекции. По состоянию на 10:00 16 мая зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 – 246», – сказано в сообщении.

В «минздраве» также сообщили, что всего в «республике» от COVID-19 умерли 5 человек.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 мая в Украине коронавирусом заболели 17858 человек (4906 – выздоровели, 497 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 125 случаев COVID-19 (44 пациента выздоровели, летальных случаев – 4), в Луганской области – 42 случая (18 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» зарегистрированы 312 случаев заболевания COVID-19.