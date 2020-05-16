Геращенко озвучил пугающую статистику смертности украинцев в авариях

Системы видеофиксации соблюдения Правил дорожного движения работают во всех цивилизованных странах и их задача – не сбор денег в бюджет, а чтобы в местах повышенной аварийной опасности водители нажимали на тормоз. Об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал в интервью «Сегодня».

«Все камеры по закону устанавливаются с обязательным предупредительным знаком. Мы дали все адреса публично, чтобы все знали, где установлены камеры. Потому что наша задача – это не сбить побольше штрафов, а, чтобы люди знали, что есть перекресток, на котором гибнут люди…», – рассказал чиновник.

По его словам, все камеры поставлены в наиболее аварийно-опасных местах, где гибли и травмировались люди, чтобы водитель знал, что там камера, притормаживал и сбрасывал скорость.

«В перспективе система рассчитана технически до 6 тыс. камер. Думаю, что такое количество не понадобится. В этом году будем запускать еще 220 камер для установки на автотрассах Украины. Мы будем предлагать мэрам городов, чтобы они поступили ответственно, как Виталий Кличко, закупать камеры и устанавливать на территории своих городов за счет мэрии по согласованию с полицией, которая будет предоставлять информацию об аварийно-опасных участках», – говорит замминистра.

Он добавил, что на первом этапе камеры будут фиксировать скорость, затем проезд на красный свет, езду по полосе движения общественного транспорта.

«В целом они должны сделать наши дороги более безопасными. Сейчас на улицах Украины гибнет примерно 3300 людей в год, травмируется около 30 тыс., 5-6 тыс. человек становятся инвалидами. Мы ставим себе целью за пять лет сократить гибель людей в два раза. В Осло в прошлом году на 500-тысячный город погиб всего один человек. В Киеве погибло порядка 90-100 человек», – привел пугающую статистику замглавы МВД.