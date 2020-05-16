На Луганщине не зафиксированы новые случаи COVID-19

На Луганщине за прошедшие сутки новых случаев заболевания COVID-19 не зафиксировано. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что за все время исследований на Луганщине коронавирус лабораторно подтвержден у 42 человек. Из них выздоровели – 18; лечатся – 24 (8 – в стационаре, 16 – амбулаторно).

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 3,48%. Количество заболеваний с начала исследований по населенным пунктам: Лисичанск – 11 (выздоровели – 5), Рубежное – 10 (выздоровели – 3), Новопсковский район – 9, Кременской район – 6 (выздоровели – 4), Старобельский район – 3 (выздоровели – 3 ), Беловодский район – 1 (выздоровел – 1), Станично-Луганский район – 1 (выздоровел – 1), Северодонецк – 1 (выздоровел – 1)», – рассказали в пресс-службе.

«Согласно установленному порядку лабораторные исследования лиц на COVID-19 для плановой госпитализации проводятся в ГУ «Луганский областной лабораторный центр МЗ Украины» бесплатно», – добавили в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 16 мая в Украине коронавирусом заболели 17858 человек (4906 – выздоровели, 497 пациентов скончались).