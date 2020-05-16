Украина на следующей встрече ТКГ представит группу представителей неподконтрольного Донбасса из числа переселенцев

Украина на следующей встрече Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в формате видеоконференции представит группу представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), в частности из числа украинских граждан – внутренне перемещенных лиц, которые могут представлять Донецкую и Луганскую области и положат конец монополии на представительство этих территорий со стороны непризнанных квазигосударственных образований. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время встречи с послами стран «Большой семерки» (G7) и ЕС, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

«Мы готовы согласовывать, как это предусмотрено Минским пакетом договоренностей с гражданами Украины, которые не имеют отношения к незаконным вооруженным группировкам, которые не убивали наших воинов, которые не имеют отношения к непризнанным образованиям. По нашему мнению, именно такие люди могут быть представителями Донбасса», – сказал Андрей Ермак.

Он отметил, что Украина рассчитывает на поддержку стран G7, ЕС и всего цивилизованного мира для дальнейшего активного продвижения в Минском процессе.

Руководитель Офиса президента также сообщил, что в ближайшие недели вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой осуществит визит в Берлин, где будут продолжены консультации о путях повышения эффективности работы Нормандского и Минского переговорных форматов.