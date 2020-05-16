Женщине, которая подорвалась на мине вблизи Новотроицкого, сделали операцию

Женщине, которая в четверг, 14 мая, подорвалась на мине вблизи Новотроицкого (Донецкая обл.) сделали операцию на ноге. В настоящее время она находится в Волновахской центральной районной больнице. Туда ее 14 мая привезли военные. Об этом сообщает «Суспільне Донбас».

По словам заведующего травматологическим отделением Андрея Хаджинова, состояние женщины тяжелое, но стабильное.

«Пациентка прооперирована. В настоящее время находится в отделении. Состояние тяжелое, но стабильное. Угрозы жизни сейчас нет. Длительное лечение, повторные операции, формирование культи. Протезирование», – рассказал врач.

В свою очередь в прокуратуре Донецкой области сообщили, что ведомство контролирует ход расследования данного происшествия.

«Под процессуальным руководством Волновахской местной прокуратуры начато досудебное расследование по факту ранения гражданского лица в результате подрыва противопехотной мины ПМН-2. В ходе досудебного расследования установлено, что 14 мая 2020 года, около 16:40, вблизи позиций незаконных вооруженных оккупационных формирований "ДНР", расположенных вблизи г. Докучаевска, на минно-взрывном устройства подорвалась 35-летняя жительница г. Авдеевки», – говорится в сообщении.

Также сообщается, что по данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что 14 мая при попытке перейти линию разграничения в обход пропускного пункта на мине подорвалась молодая женщина. Раненная, она смогла доползти до позиций украинских военных, где ей оказали помощь.