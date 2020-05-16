«Камень преткновения» для власти, – эксперт прокомментировал вопрос выборов на Донбассе

Правящая коалиция в Украине рассчитывает провести осенью местные выборы как на подконтрольных территориях, так и в неподконтрольных районах Донецкой и Луганской областей. Выборы на неподконтрольном Донбассе являются «камнем преткновения» для власти. Такое мнение выразил политический и экономический эксперт Валерий Клочок в эфире «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Парламент станет ключевым инструментом в вопросе объявления или не объявления местных выборов. Сегодня уже идет дискуссия о том, могут ли они пройти в сроки, предусмотренные Конституцией Украины – это последнее воскресенье октября пятого года», – отметил эксперт.

Клочок напомнил, что, согласно Конституции, эти выборы должна объявить Верховная Рада соответствующим постановлением.

«Желание правящей коалиции сегодня непреодолимое о проведении выборов одновременно на подконтрольной и неподконтрольной территориях. Это будет главным "камнем преткновения", который будет постоянно висеть, как дамоклов меч, над всем парламентом и, в первую очередь, над Офисом президента, поскольку в их руках инициатива по повестке дня формирования работы парламента в период, когда он уже вышел из карантина, и в летний период», – заявил Клочок.