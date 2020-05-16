НВФ выпустили 30 мин по позициям украинских военных у Новгородского

Незаконные вооруженные формирования (НВФ) сегодня, 16 мая, дважды нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

Отмечается, что по позициям украинских военных в районе Новгородского противник выпустил 30 мин калибром 120 мм, а у Новотроицкого вел огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

«В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин. По украинским защитникам, которые выполняют задачи в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия», – говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие для прекращения вражеской активности применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

«Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было», – отметили в пресс-центре штаба ООС.

Случаи заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксированы.