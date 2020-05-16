На Луганщине назначены три главы РГА

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 мая, подписал распоряжения о назначении председателей Станично-Луганской, Новоайдарской и Беловодской райгосадминистраций. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Согласно документам, председателем Станично-Луганской районной государственной администрации назначен Золкин Юрий Алексеевич (распоряжение №315 / 2020-рп), председателем Новоайдарской районной государственной администрации – Новикова Татьяна Владимировна (распоряжение №314 / 2020-рп) и председателем Беловодской районной государственной администрации – Колесникова Екатерина Николаевна (распоряжение №313 / 2020-рп).