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На Луганщине назначены три главы РГА

16.05.20 20:03
Герб Луганской области
Герб Луганской области

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 15 мая, подписал распоряжения о назначении председателей Станично-Луганской, Новоайдарской и Беловодской райгосадминистраций. Об этом сегодня, 16 мая, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Согласно документам, председателем Станично-Луганской районной государственной администрации назначен Золкин Юрий Алексеевич (распоряжение №315 / 2020-рп), председателем Новоайдарской районной государственной администрации – Новикова Татьяна Владимировна (распоряжение №314 / 2020-рп) и председателем Беловодской районной государственной администрации – Колесникова Екатерина Николаевна (распоряжение №313 / 2020-рп).

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