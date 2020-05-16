Посещение салона красоты в период карантина: Минздрав обнародовал правила (Инфографика)

Министерство здравоохранения Украины обнародовало новые правила для работы парикмахерских и салонов красоты в период ослабления карантина в стране. Соответствующая инфографика размещена в Telegram-канале Коронавірус_інфо.

«Смягчение карантина "набирает обороты". Наконец-то есть возможность попасть в любимую парикмахерскую или в салон красоты. Как это сделать безопасно, что нужно знать и на что обратить внимание, читайте в правилах», – говорится в сообщении.

В частности, в правилах сказано, что салоны красоты в условиях карантина должны принимать посетителей лишь по предварительной записи. Посетителям необходимо ожидать своей очереди на улице. В помещении на одного человека должно отводиться не менее 5 кв. метров площади. Посетители должны иметь средства индивидуальной защиты.

Сотрудники салонов перед началом работы должны проходить температурный скрининг и иметь средства индивидуальной защиты.

У входа в салоны красоты должна быть разметка для клиентов для соблюдения дистанции в 1,5 метра. Расстояние между местами предоставления услуг должно также составлять не менее 1,5 метров.

Учреждениям необходимо обеспечить дезинфекцию после каждого клиента и централизованный сбор использованных средств индивидуальной защиты. Запрещается наличие в помещениях салонов рекламной продукции, журналов и различных игрушек.