Луганчанин пытался на лодке перевезти на подконтрольную территорию 800 тыс. грн

В пятницу, 15 мая, вблизи линии разграничения, на окраине с. Геевка (Луганская обл.), оперативники Луганского погранотряда совместно с правоохранителями остановили автомобиль «ВАЗ», которым управлял 53-летний житель неподконтрольного украинским властям Луганска.

Во время проверочных мероприятий пограничники выяснили, что в ноябре 2019 года мужчина пересек линию разграничения и направился на постоянное место жительства в Луганск. А 15 мая он попал на подконтрольную украинским властям территорию Украины после того, как пересек лодкой реку Северский Донец возле населенного пункта Лобачево и направлялся в Киев, где якобы проживает его сын.

«При осмотре в дорожной сумке и на теле мужчины правоохранители обнаружили 800 тыс. грн. За нарушение порядка выезда со временно оккупированной территории пограничники правонарушителя привлекли к административной ответственности, наложив штраф в размере 1700 грн. Кроме того, за нарушение порядка перемещения товаров на контролируемую территорию Украины сотрудники ГФС на гражданина составили админпротокол и изъяли обнаруженную наличность. Дело направлено в суд», – рассказали в Госпогранслужбе.

Фото: Госпогранслужба Украины