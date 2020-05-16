Врач рассказала, когда ждать второй волны COVID-19

Осенью Украине грозит вторая волна коронавируса COVID-19, подготовиться к новой вспышке болезни поможет массовое тестирование. Об этом рассказала врач-инфекционист Евгения Менжулина в эфире «Украина 24», пишет «Сегодня».

«Массовое тестирование нужно. В первую очередь, мы будем знать реальные цифры заболевших, тех, кто перенес заболевание. Мы будем знать, насколько уже иммунизировано наше население. Чем скорее мы это сделаем, тем грамотнее будут наши действия на вероятный рост заболеваемости осенью. Мы не исключаем второго пика циркуляции в осенний период. Мы должны быть готовы к этому», – заявила врач.

По ее словам, тестирование позволит «определить количество опорных больниц, определить, насколько мы нуждаемся в средствах индивидуальной защиты, в лекарствах, в каком количестве».