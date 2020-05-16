На Донетчине выявлено 6 новых новых случаев COVID-19

В течение текущих суток, 16 мая, в Донецкой области лабораторно подтверждено 6 новых случаев коронавирусной болезни. Об этом в своем Telegram-канале сообщил руководитель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Положительные результаты ПЦР-исследований на наличие вируса получили:

3 жителя Мангушского района (40-летняя женщина и два мужчины – 81 и 47 лет);

57-летняя женщина и 58-летний мужчина из Никольского района;

48-летняя жительница Мариуполя.

«Все они – из контактного круга лиц, у которых наличие вируса обнаружили ранее. С начала объявления карантина на Донетчине зафиксирован 131 случай поражения СOVID-19. 4 из них завершились летально, 45 пациентов выздоровели, 82 продолжают лечение», – написал Кириленко.