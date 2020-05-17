«Панцирь-1» и «Леер-3»: Штаты в ОБСЕ рассказали о современном российском оружии на Донбассе

На неподконтрольных Украине территориях Донбасса неоднократно фиксировались современные российские системы вооружения и техники, а поэтому утверждения России о непричастности к конфликту абсурдны. Об этом заявил глава миссии США при ОБСЕ Джеймс Гилмор во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ, передает «Укринформ».

«Россия делает вид, что не участвует в военных действиях на востоке Украины, что является абсурдом. Нам надо поверить в то, что российские марионетки на востоке Украины имеют возможности, чтобы самостоятельно приобрести высокотехнологичную российскую военную технику, такую, как система противовоздушной обороны "Панцирь-1"* или боевой танк Т-72Б3? Такая техника, как и другое оборудование, например, комплекс радиоэлектронной борьбы "Леер-3"**, неоднократно была задействована в Украине, о чем широко сообщали разные СМИ и независимые организации», – заявил он.

Американский посол указал на то, что вышеупомянутые системы вооружения и военная техника были произведены в РФ, и то только через много лет после распада СССР.

Наряду с этим он обратил внимание на сообщение наблюдателей о регулярном перемещении грузовиков через неподконтрольный правительству Украины участок границы с РФ.

«Нам надо поверить в то, что эти конвои из России не перевозят военную технику российского производства, которая была обнаружена на востоке Украины?», – продолжает Гилмор.

Американский дипломат отметил, что пока Россия подпитывает конфликт в Украине, долгосрочное и мирное урегулирование в Европе будет оставаться недостижимым.

«Мы призываем Россию отвечать политической воле и смелости администрации Зеленского и конструктивно работать для прекращения этого конфликта, в том числе путем полного выполнения Минских договоренностей, начиная с обязательств России по обеспечению безопасности», – заявил глава миссии США при ОБСЕ.

Он в очередной раз напомнил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды.

«Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Россией Крыма. Мы присоединяемся к нашим европейским и другим партнерам, подтверждая, что наши связанные с Минском санкции против России останутся в силе, пока Россия полностью не выполнит свои Минские обязательства. Санкции по Крыму будут оставаться в силе, пока Россия не вернет Украине полный контроль над полуостровом», – заключил Гилмор.

* Панцирь-С1 – российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного и морского базирования.

** РБ-341В «Леер-3» — современный российский комплекс радиоэлектронной борьбы и радиотехнической разведки, специализирующийся на сетях сотовой связи стандарта GSM. Особенностью комплекса является доставка средств РЭБ и РТР к цели с помощью беспилотных летательных аппаратов.