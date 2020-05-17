На Донбассе шахты ждет реструктуризация, – Кириленко

На шахтах Донецкой области продолжается выплата задолженности заработной платы. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Сейчас наши шахтеры постепенно получают зарплату, этот процесс продолжается», – сказал он.

Губернатор также отметил, что после разговора с руководителями шахт он пришел к выводу о необходимости реструктуризации угольной отрасли. И сейчас регион готовит свои предложения по данному поводу.

«Буду говорить с премьер-министром и с министерствами о наших предложениях по реструктуризации угольных предприятий. Пока еще я даже для себя окончательно не сформулировал эти предложения. Но речь будет идти: как при реструктуризации угольных государственных предприятий перетянуть максимально шахты, которые будут попадать под закрытие, в определенный консалтинг, чтобы их реанимировать. Но здесь должны быть инвесторы. И мы должны понимать, насколько быстрым будет этот процесс», – пояснил Кириленко.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала Андрея Бузарова