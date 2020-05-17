Сводка из зоны ООС за 16 мая: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил украинские позиции были обстреляны 6 раз. Подразделения ООС давали противнику результативный и мотивированный ответ. Потерь среди бойцов ВСУ не было, сегодня утром один военнослужащий получил ранение. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы украинских позиций были в районе Новотроицкого, Гранитный, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы происходили неподалеку Новгородского – из минометов калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

«По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта», – говорится в сообщении.

Сегодня с утра в районе ответственности ОТГ «Восток» противник дважды обстрелял украинские позиции у Авдеевки из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В «ЛНР» заверяют, что за прошедшие сутки 3 раза фиксировалось нарушение «режима тишины». Их позиции были обстреляны в районах пгт Донецкий, сел Березовское и Смелое. Огонь велся из 82-мм минометов и вооружения БМП.

По версии «ДНР», вчера их позиции были обстреляны 8 раз: