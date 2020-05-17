Сводка из зоны ООС за 16 мая: Версии сторон конфликта

За прошедшие сутки в зоне проведения Операции Объединенных сил украинские позиции были обстреляны 6 раз. Подразделения ООС давали противнику результативный и мотивированный ответ. Потерь среди бойцов ВСУ не было, сегодня утром один военнослужащий получил ранение. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает пресс-центр Операции Объединенных сил.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» обстрелы украинских позиций были в районе Новотроицкого, Гранитный, Авдеевки и дважды рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» обстрелы происходили неподалеку Новгородского – из минометов калибра 120 мм, выпустив 30 мин.
«По данным разведки, 16 мая украинские военнослужащие ранили одного российского оккупанта», – говорится в сообщении.
Сегодня с утра в районе ответственности ОТГ «Восток» противник дважды обстрелял украинские позиции у Авдеевки из 82 мм минометов, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В «ЛНР» заверяют, что за прошедшие сутки 3 раза фиксировалось нарушение «режима тишины». Их позиции были обстреляны в районах пгт Донецкий, сел Березовское и Смелое. Огонь велся из 82-мм минометов и вооружения БМП.
По версии «ДНР», вчера их позиции были обстреляны 8 раз:
- 13:40 – поселок Старомихайловка: применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- 13:50 – поселок Старомихайловка: совершено 20 выстрелов из БМП-2;
- 14:20 – Горловка (пос. ш-ты им. Изотова): совершено 10 выстрелов из БМП-2, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- 15:05 – Донецк (пос. ш-ты «Трудовская»): выпущено 7 мин из 82 мм миномета;
- 17:10 – Донецк («Вольво Центр»): выпущена 1 мина из 82 мм миномета;
- 18:05 – поселок Старомихайловка: выпущено 3 гранаты из РПГ, применяются крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
- 18:18 – поселок Спартак: выпущено 3 мины из 82 мм миномета;
- 19:05 – поселок Ленинское: выпущено 8 гранат из СПГ.