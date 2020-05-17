Негативная реакция: Кириленко пояснил, почему военные не восстанавливают дома в прифронтовой зоне Донетчины

В прифронтовых поселках Донецкой области продолжается восстановление домов, которые пострадали в результате обстрелов. При этом с начала карантина концепция работы изменилась. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

Он не согласен с высказываниями, что на период военных действий людей из опасных зон нужно просто отселить и не проводить там восстановление жилья до окончания войны. Главная причины – люди из данных сел сами отказываются уезжать. «Это люди, как правило, возрастом 60+. И будем откровенны – никто оттуда никуда не поедет... После своего назначения я лично объезжал дома, видел глаза этих пожилых людей, и неверным будет им не помогать – это люди твоей области, и наша обязанность о них заботиться», – сказал губернатор.

Кириленко рассказал, что раньше жилье восстанавливали строительные бригады Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС). Были попытки привлекать и военных, но от этой идеи пришлось отказаться. «Для восстановления мы из резервного фонда областного бюджета закупаем материалы и привлекаем строителей из ГСЧС. Много случаев было, когда мы привлекали военных. Но как только военный появляется на крыше дома – начинается обстрел. Потому что оккупанты видят военного и идет крайне негативная реакция. Форма же сотрудников ГСЧС другого цвета, поэтому при их работе обстрелы не происходят. Так мы работали до карантина», – пояснил глава области.

С началом карантина, и особенно с запретом транспортного перемещения по стране, проблем стало больше. «Потому что сейчас не могут приезжать бригады ГСЧС из иных областей. Поэтому до закрытия карантина мы не остановили эту работу, а пошли другим путем. Мы передаем стройматериалы самим жителям, у которых есть физические силы провести работы, и они восстанавливают свои дома сами. После снятия карантина мы продолжим восстановление в прежнем формате», – продолжил Кириленко.

Он также сообщил, что сейчас в прифронтовых зонах уже восстановлены около 15 тыс. домов. «Это и Пески, и Зайцево, Водяное, и юг области», – уточнил губернатор.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала Андрея Бузарова