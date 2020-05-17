После карантина открылся ландшафтный парк «Клебан-Бык» (Фото)

С послаблением карантина в Региональном ландшафтном парке «Клебан-Бык» (Константиновский р-н, Донецкая обл.) отдыхающие снова могут посетить экологическую тропу. Об этом сообщили в администрации парка.

Работа парка возобновлена с 16 мая.

«Мы открылись для посещения. Но пока это экотропа и 2 обзорные беседки… Непосредственный прием посетителей – при условии обеспечения средствами индивидуальной защиты», – уточнили в администрации.

Фото администрации РЛП «Клебан-Бык»

Напомним, что РЛП «Клебан-Бык» – популярное место отдыха и экологического туризма. Сейчас парк территорией около 3 тыс. гектар обслуживают около 50 сотрудников. В водохранилище водится около 26 видов рыбы, здесь разрешена рыбалка. На берегу обустроены беседки для отдыха компаниями – можно искупаться, пожарить шашлык.

Вооруженный конфликт на Донбассе затронул и «Клебан-Бык». Об этом до сих пор свидетельствуют заброшенные окопы, траншеи и блиндажи. Последствия боевых действий контрастно выделяются на фоне живописного ландшафта заповедника.

В «Клебан-Быке» в течение года проводят экскурсии для детей и взрослых. Осенью здесь открыли новую экологическую тропу «Сказочный лес». А также можно побывать в «Парке Юрского периода». Также здесь живут и произрастают многие представители Красной Книги.