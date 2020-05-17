Плюс два: В «ДНР» сообщили о новых случаях COVID-19

В «ДНР» за последние сутки выявлены 2 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает «минздрав ДНР».

Таким образом, с начала пандемии и по состоянию утро 17 мая в «республике» подтверждены 248 случаев COVID-19, из них:

на лечении – 207 пациентов;

выписаны – 36 человек;

летальных случаев – 5.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 мая в Украине коронавирусом заболели 18 291 человек (5 116 – выздоровели, 514 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 131 случай (45 пациента выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (22 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ЛНР» – 312 заболевших (104 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).