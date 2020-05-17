Коронавирус: В лидерах по заболеваемости за сутки – Киев и область

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 433 человек, из них 33 ребенка и 57 медработников. Зафиксировано 17 летальных случаев. Выздоровели 210 пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В разрезе регионов за последние сутки наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Киеве (59), Киевской области (54), во Львовской области (50) и в Черновицкой области (47).

«Всего за весь период пандемии заболели 18 291 человек, из них 1 301 ребенок и 3 569 медработников. Выздоровели 5 116 пациентов, летальных случаев – 514», – сказал Степанов.

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