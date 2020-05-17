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Коронавирус: В лидерах по заболеваемости за сутки – Киев и область

17.05.20 10:22
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ
Максим Степанов / Фото: пресс-служба МОЗ

За прошедшие сутки в Украине коронавирусом заболели 433 человек, из них 33 ребенка и 57 медработников. Зафиксировано 17 летальных случаев. Выздоровели 210 пациентов. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

В разрезе регионов за последние сутки наибольшее число новых случаев COVID-19 зарегистрированы в Киеве (59), Киевской области (54), во Львовской области (50) и в Черновицкой области (47).

«Всего за весь период пандемии заболели 18 291 человек, из них 1 301 ребенок и 3 569 медработников. Выздоровели 5 116 пациентов, летальных случаев – 514», – сказал Степанов.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область – 715 случаев;
  • Волынская область – 615 случаев;
  • Днепропетровская область – 837 случаев;
  • Донецкая область – 130 случаев (по данным ДонОГА – 131 случай);
  • Житомирская область – 546 случаев;
  • Закарпатская область – 885 случаев;
  • Запорожская область – 378 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1210 случаев;
  • Кировоградская область – 443 случая;
  • г. Киев – 2280 случаев;
  • Киевская область – 1197 случаев;
  • Львовская область – 1019 случаев;
  • Луганская область – 42 случая;
  • Николаевская область – 238 случаев;
  • Одесская область – 746 случаев;
  • Полтавская область – 264 случая;
  • Ровенская область – 1126 случаев;
  • Сумская область – 162 случая;
  • Тернопольская область – 1078 случаев;
  • Харьковская область – 786 случаев;
  • Херсонская область – 167 случаев;
  • Хмельницкая область – 253 случая;
  • Черновицкая область – 2694 случая;
  • Черкасская область – 372 случая;
  • Черниговская область – 108 случаев.

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