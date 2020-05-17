Степанов: В Украине лечение больных коронавирусом – бесплатное

В Украине все лечение в стационарных условиях больных COVID-19 осуществляется за деньги государства. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 17 мая, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

Он отметил, что в Украине утверждены 4 «коронавирусных» пакета. «Государство в полном объеме обеспечивает лечение больных COVID-19. Были утверждены 4 так называемых "пакета лечения": стационарная помощь, экстренная, отдельный пакет по мобильным бригадам. Четвертый пакет – стационарная помощь пациентам, которые в апреле лечились не в опорных больницах, обозначенных по COVID-19», – сказал министр.

В стоимость данных пакетов входит:

все лечение, согласно утвержденному перечную медицинских средств;

заработная плата медиков, которая составляет 300% оклада.

«Продолжается процесс заключения договоров Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) с больницами, чтобы наши медработники смогли получить повышенную зарплату. Считаем, что на этой неделе будут заключены все без исключения договоры. И все деньги медучреждениям будут перечислены. Такое требование поставлено НСЗУ», – заключил Степанов.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 мая в Украине коронавирусом заболели 18 291 человек (5 116 – выздоровели, 514 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 131 случай (45 пациента выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (22 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 248 подтвержденных случаев COVID-19 (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5). В «ЛНР» – 312 заболевших (104 человек выздоровели, о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач).