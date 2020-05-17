Луганская область: Линию разграничения пересекли 52 человека (Фото)

16 мая через КПВВ «Станица Луганская» по индивидуальным разрешениям был осуществлен пропуск через линию разграничения 52 человек в обоих направлениях. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной облгосадминистрации

Сначала в «ЛНР» прошли 20 жителей неподконтрольной части Луганской области, а затем из «ЛНР» на подконтрольную территорию были пропущены 32 человека. При этом по предварительным договоренностям в списках было соответственно 35 и 38 человек.

«Это очень сложный процесс, ведь по каждой кандидатуре принимается отдельное решение не только командованием Объединенных сил и представителями ОБСЕ, но и "властью"в неподконтрольных территорий. Очень часто боевики отказывают украинцам в пересечении даже при наличии особых обстоятельств… Практически все люди имеют тяжелые медицинские диагнозы, несколько сопровождают или ухаживали за больными родственников, поэтому никакие спекуляции по поводу того, кому дано разрешение на перемещение не допустимы», – отметил председатель ЛугОГА Сергей Гайдай.

Из 32 граждан, которые прибыли на подконтрольную территорию, трое размещены на обсервацию в Станично-Луганском районе, остальные будут находиться две недели на самоизоляции.

В «ЛНР» подтвердили, что к ним прибыли 20 человек, которых в «республике» отправили на 14-дневную обсервацию. «Конечно, сознательность людей оставляет желать лучшего: не все лица, которые изъявили ранее желание, сегодня прибыли на пункт пропуска», – сказала представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева.

Как сообщалось ранее, с 22 марта линия разграничения закрыта для пересечения на период карантина.