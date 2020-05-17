Децентрализация: Кириленко сообщил, сколько объединенных громад будет на неподконтрольной Донетчине

Согласно перспективному плану реформы децентрализации, на подконтрольной украинской власти части Донецкой области будут созданы 46 объединенных территориальных громад, на неподконтрольной – 20 ОТГ. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Мы подали свой перспективный план, по нему было много дискуссий. Его утвердил Кабмин. Согласно данному плану по децентрализации у нас для объединения сгруппированы громады, которые находятся как на подконтрольной, так и на неподконтрольной территории. 46 – на подконтрольной и 20 на неподконтрольной. По карте мы понимаем, как эти ОТГ будут размещены», – сказал он.

Кириленко отметил, что при обсуждении плана децентрализации «включились и политические аспекты». «Когда народные депутаты, например, меряют понятиями округов. И некоторые из них не довольны распределением, хотят больше территорию, и чтобы она была в рамках его округа», – дополнил он, акцентировав, что руководство области все равно будет действовать по утвержденной в плане «нарезке» территорий.

На первом этапе идет создание ОТГ – со своим бюджетом, со своими руководящими органами. И большинство из ОТГ будут созданы на запланированных на октябрь выборах. «Есть утвержденный план, и объединение будет идти по этому плану. Выборы у нас будут в октябре этого года и тогда люди определяться, кто возглавит эти ОТГ, и кто будет депутатами их советов… Создание ОТГ и проведение выборов – это первый шаг, без которого невозможно запустить систему. Пока этого не произойдет, децентрализация у нас будет только на бумаге. Если этого не сделать, то процесс будет тянуться еще очень долго», – пояснил губернатор.

При этом он не исключает, что в дальнейшем может произойти переформатирование ОТГ, «Не исключаю, что в дальнейшем несколько ОТГ определят, что не могут функционировать самостоятельно. Они не исчезнут из перспективного плана или карты области. Они просто пойдут к ближайшим соседям, чтобы объединиться с ними и функционировать в дальнейшем. Чтобы их люди имели достойный уровень жизни», – продолжил Кириленко.

Следующим этапом реформы децентрализации станет введение института префектуры, когда область будет возглавлять уже не председатель облгосадминистрации, а префект, который будет назначаться президентом и осуществлять контроль в регионе. «И тогда, не будет как сейчас: когда ко мне, как главе ДонОГА, идут города, пишут обращения, а у меня не хватает денег на то и на то. Этого не будет. Будет своя ОТГ, которая сформирована по уровню самодостаточности, и она должны будут рассчитывать на свой бюджет», – резюмировал глава области.

Как сообщалось ранее, на сегодняшний день на подконтрольной Украине части Донецкой области 20 громад уже приняли окончательное решение по объединению, из них: 13 ОТГ создано; 7 ожидают решения Центральной избирательной комиссии. Из 13 созданных громад в 11 ОТГ состоялись первые местные выборы, а 2 громады были созданы в 2019 году в рамках добровольного присоединения громад к громаде города областного значения.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube-канала Андрея Бузарова