По обе стороны линии разграничения: На Донбассе от коронавируса лечатся 515 человек

По последним данным, известным по состоянию на 17 мая, в Донецкой и Луганской областях по обе стороны линии разграничения от коронавируса лечатся 515 человек. Из них 80% находятся в «Л-ДНР», передают «Донецкие новости».

С начала пандемии наибольшее число заболеваний COVID-19 приходится на неподконтрольную территорию: из 733 случаев 76% – это «Л-ДНР». Наиболее сложная ситуация в «ЛНР» – 43% от всех заразившихся на Донбассе. Подконтрольная Луганщина же занимает первое место по всей Украине как наименее пораженный коронавирусом регион.

Так, на подконтрольной украинской власти части Донецкой области, с начала пандемии подтвержден 131 случай COVID-19, из них:

выздоровели – 45 чел.;

летальных случаев – 4;

на лечении – 82 чел.

В «ДНР» подтверждены 248 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 36 чел.;

летальных случаев – 5;

на лечении – 207 чел.

На подконтрольной украинской власти части Луганской области лабораторно подтверждены 42 случая COVID-19, из них:

выздоровели – 22 чел.;

летальных случаев – 0;

на лечении – 20 чел.

В «ЛНР» – 312 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 104 чел.;

о летальных случаях в «республике» умалчивают, по последним озвученным данным – скончались 2 человека, в том числе 64-летний врач;

на лечении – 206 чел.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 мая в Украине (подконтрольная территория) коронавирусом заболели 18 291 человек (5 116 – выздоровели, 514 пациентов скончались).