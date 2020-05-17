КПВВ на карантине: Из «ЛНР» на подконтрольную Украине территорию хотят вернуться 147 человек

В «ЛНР» находятся около 180 человек, которые подали заявления на возвращение на подконтрольную Украине территорию. Из них 33 человека смогли вернуться 16 мая. Об этом сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы Ольга Кобцева, передают местные интернет-ресурсы.

«С нашей стороны украинской стороне были предоставлены списки людей, желающих пересечь линию соприкосновения и попасть на территорию Украины, в районе 180 человек, а Украина подтвердила возможность принять 35 человек», – сообщила Кобцева.

При этом 16 мая из «ЛНР» линию разграничения пересекли лишь 33 человека, потому что двое не явились на пункт пропуска.

Кобцева напомнила, что с украинской стороны решение на пересечение принимает командование штаба Операции Объединенных сил, со стороны «ЛНР» – «министерство иностранных дел».

Она заявила, что они со своей стороны не блокируют подтверждение списков. «Мы списки предоставили, готовность к достижению договоренностей у нас была, но с украинской стороной достичь договоренностей проблематично. Диалог постоянно в этом вопросе ведется с украинской стороной, главное, чтоб украинская сторона подтвердила готовность пропускать людей. На сегодняшний день у нас решаются очень оперативно вопросы, в случаях смерти, передача тел или в вопросе, связанном с похоронами. А вот именно по пропуску людей договоренность достигается с трудом», – уверяет представительница «ЛНР».

Напомним, что украинская сторона в свою очередь обвиняет представителей «Л-ДНР» в блокировании допуска. С 22 мая, когда линия разграничения бала закрыта на карантин, по индивидуальным разрешениям по состоянию на 17 мая ее пересекли 335 человека. При этом «Л-ДНР» не пропустили более 20 человек, которым было предоставлено отдельное разрешение командующего СОС на пересечение КПВВ по гуманитарным основаниям.

На подконтрольной Украине территории ожидают пропуск в «Л-ДНР» около 200 человек.

Как сообщалось ранее, 16 мая через КПВВ «Станица Луганская» по индивидуальным разрешениям был осуществлен пропуск через линию разграничения 52 человек в обоих направлениях.