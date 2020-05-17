Не в Минске: Резников пояснил, когда будет создана переговорная площадка по Крыму

Сейчас Украина ведет переговоры с западными партнерами о создании отдельной переговорной площадке по возвращению аннексированного Крыма. Об этом сообщил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Он напомнил, что для урегулирования ситуации на Донбассе в 2014 году была создана переговорная площадка в Минске. Данную Трехстороннюю группу создавали лидеры «нормандского формата» – Германия, Франция как посредники и стороны военного конфликта – Россия и Украина. «Причем, Украина – как пострадавшая сторона, как жертва, а Россия – как агрессор», – акцентировал министр.

Но в Минске вопрос аннексии Крыма не обсуждается, хотя украинская сторона пыталась поднимать эту тему. «Сложилась традиция, что в Минске вопрос Крыма не поднимается. Я знаю, что Леонид Данилович [Кучма] несколько раз это все равно делал, но та сторона очень резко реагировала, плоть до того, что была готова вставать и выходить из-за стола переговоров», – пояснил Резников.

Он отметил, что тема Крыма затрагивается на уровне «нормандского формата» – на встречах министров иностранных дел данных четырех стран и лидеров государств. «И даже 9 декабря в Париже на саммите "нормандского формата" тема все же шла о войне на Донбассе, однако в конце в своем финальном выступлении президент Украины Владимир Зеленский сказал, что Украина всегда будет отстаивать свою суверенность и право целостности международно признанных границ, а для каждого украинца Крым и Донбасс – это Украина. Это и есть тот код, который Владимир Зеленский отправил присутствующим лидерам государств, и всему миру – там было около 300 представителей мировых СМИ», – продолжил чиновник.

«То, что ведутся переговоры – это факт. Но, действительно, нужно работать над созданием площадки по вопросу Крыма. Пусть это будет не Минск, пусть даже Кишинев или Брюссель. Но в любом случае без помощи западных партнеров нам не обойтись», – добавил Резников.

В плане ожидания помощи Украина может отталкиваться от нарушения двух важных международных соглашений.

Так, в 1997 году при своем президентстве Леонид Кучма подписал так называемый «большой договор» – Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией. «И он по сути был нарушен нашим соседом», – отметил Резников.

«А второй документ – так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Российская Федерация нарушила этот меморандум, а от Великобритании и США, которые были подписантами, мы до сих пор не получили очевидной помощи, мы ее ждем. Плюс есть еще две присоединившиеся к меморандуму страны – Франция и Китай. И Леонид Данилович рассказывал, что во время подписания тогда уже пожилой президент Франции Франсуа Миттеран, а Кучма был еще молод, сказал: молодой человек, вас все равно обманут. К сожалению, так и случилось, поэтому мы глубоко убеждены, что наши западные партнеры должны за этот обман нам помогать более чем», – отметил Резников.

На сегодняшний день еще не известна дата и формат планируемой площадки по Крыму. «Когда мы увидим эту площадку, я, к сожалению, не могу ответить. Этим на сегодняшний день занимается, в том числе, и наше внешнеполитическое ведомство, Офис президента. Все в процессе», – резюмировал министр.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по эфиру «Радио Свобода»