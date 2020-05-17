Обращения в суд: Когда ВПЛ и жители неподконтрольного Донбасса могут не оплачивать судебный сбор

В определенных случаях при подаче заявления / иска в суд переселенцы и жители неподконтрольной Украине части Донбасса могут не оплачивать государственную пошлину, так называемый судебный сбор. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Соблюдение права на доступ к правосудию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей» авторства юристов Натальи Гриценко и Светланы Пантюхин, передают «Донецкие новости».

В отдельных судебных делах именно вооруженный конфликт и его последствия обусловили необходимость обращения ВПЛ и жителей неподконтрольных территорий в суд и уплаты судебного сбора. Исследование юристов выявило случаи, когда данные категории граждан намеревались подать иск в суд для защиты своих прав, но, узнав о размере государственной пошлины, отказывались от этой идеи.

Так, в 2020 году установлен следующий размер судебного сбора:

за подачу заявления по делам особого производства (дела об установлении юридических фактов, произошедших на неподконтрольной территории) – 0,2 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (420,40 грн);

за подачу иска для восстановления выплаты пенсии или выплаты пенсии за прошедшее время – 0,4 размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц (840,80 грн);

Опрошенные адвокаты отметили, что такие ситуации также имели место в наследственных делах – когда ВПЛ иди жителю неподконтрольного Донбасса необходимо было не только оплатить судебный сбор, но и потратить средства для обращения к нотариусу.

«Тема уплаты судебного сбора ВПЛ и жителями неподконтрольных территорий уже неоднократно поднималась экспертами международных и украинских неправительственных организаций. Однако ситуация постоянно меняется в связи с изменениями в законодательстве и особенностями судебной практики. Несмотря на ряд изменений в законодательство о судебном сборе, сегодня все еще существует разная практика оценки судами обращений ВПЛ / жителями неподконтрольных территорий об отсрочке, рассрочке, уменьшении размера или освобождении от уплаты судебного сбора», – отмечают юристы в отчете.

В целом, ВПЛ и жители неподконтрольного Донбасса платят судебный сбор при обращении в суд в таком же порядке, как и остальные граждане Украины.

Но закон Украины «О судебном сборе» определяет случаи, когда данные категории граждан освобождаются от уплаты.

Во-первых, с. 2 ст. 3 данного закона установлен перечень исков, за предоставление которых судебный сбор не взимается со всех граждан Украины.

Во-вторых, п. 21 ч. 1 ст. 5 освобождает от уплаты судебного сбора заявителей «по делам по заявлениям об установлении фактов, имеющих юридическое значение, поданных в связи с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом, временной оккупацией территории Украины [...], которые привели к вынужденному переселению из временно оккупированных территорий Украины».

Однако во время обращения за установлением фактов рождения и смерти, произошедших на неподконтрольной территории, наблюдалось неодинаковое толкование пункта этой статьи. В итоге, в ноябре 2019 года коллегия судей Верховного Суда вынесла Постановление по делу № 243/12928/18, определив, что заявители имеют льготы по этой норме при наличии причинно-следственной связи, в том числе, между вооруженным конфликтом и вынужденным переселением. «Поэтому при наличии справки ВПЛ заявителям следует добавлять ее к заявлению», – отмечают юристы.

В-третьих, учитывая имущественное положение стороны, суд может своим постановлением по его ходатайству отсрочить или рассрочить уплату судебного сбора в соответствии с ч. 1 ст. 8 закона Украины «О судебном сборе», если:

размер судебного сбора превышает 5% размера годового дохода истца – физического лица за предыдущий календарный год;

истцами являются военнослужащие, члены малообеспеченной или многодетной семьи и др.;

предметом иска является защита социальных, трудовых, семейных, жилищных прав, возмещение вреда здоровью.

При подаче в суд одного из таких исков и наличии вышеупомянутых обстоятельств ВПЛ и жителям неподконтрольного Донбасса следует ссылаться на соответствующую часть статьи ЗУ «О судебном сборе», как на основание для освобождения от уплаты судебного сбора, его уменьшение, отсрочки или рассрочки. Наличие такого основания должно сопровождаться соответствующими документами.

Доказательствами невозможности уплаты судебного сбора, среди прочего, могут быть: