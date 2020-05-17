От карантина буду отходить месяца три: В Мариуполе возобновил работу барбершоп переселенца-шахтера

Переселенец, который ранее работал шахтером, открыл в Мариуполе барбершоп по предоставлению парикмахерских услуг мужчинам. В период карантина бизнес сильно «просел», но с 11 мая, с послаблением ограничительных мер, запись к мастеру – на полторы недели вперед. Об этом сообщает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC – DDG).

«От карантина буду отходить, наверное, месяца три. С марта – не работал, но с 11 мая деятельность восстанавливаю. Многие мужчины не стрижены, поэтому есть заказы – все расписано на полторы недели вперед», – говорит барбер.

Ранее Владимир работал шахтером, но в 2015 году во время обстрела его дом был поврежден, а шахта закрылась. Опасаясь, что дальше будет только хуже, он вместе с женой и тремя детьми переехал в Мариуполь. «Для меня семья – это самое ценное. Все, что делаю, – это в первую очередь для родных. Они моя мотивация менять свою жизнь», – подчеркивает мужчина.

Ему пришлось полностью сменить профессию – на накопленные деньги освоил парикмахерское дело по обслуживанию мужчин. После курсов барбера почти сразу получил приглашение на работу в один из лучших барбершопов города. Однако аренда оборудования забирала 50% дохода.

После безуспешных попыток получить кредит в банках Владимир начал участвовать в конкурсах на получение бизнес-грантов. Одна из таких заявок была одобрена DRC-DDG, за счет чего барбер смог купить необходимое оборудование и открыть свое заведение

«Сегодня доход от моей работы позволяет мне достойно обеспечивать семью. А жена довольна, ведь теперь я не спускаюсь в шахту», – резюмировал бывший шахтер он.

Владимир за работой

Как сообщалось ранее, в 2018 году Покровске бывший шахтер Андрей Синельник также открыл первый в городе барбершоп.