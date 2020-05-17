Ночую на работе по армейской привычке: Бывший АТОшник в карантин наладил производство защитных экранов (Фото)

Бывший АТОшник Денис Антипов с начала карантина перестроил свое производство на изготовления защитных экранов разных конфигураций, передает «Украинский интерес».

До 2014 года Денис, как и сейчас, преподавал корейский язык в Институте филологии Киевского национального университета им. Тараса Шевченко. В 2015-2016 годах он воевал на Донбассе, был командиром взвода аэроразведки пятой БТГр 81-й десантно-штурмовой бригады. «Весной 2014 года пришел в военкомат, чтобы записаться в добровольцы. Однако моя специальность "военный переводчик" была для армии неактуальной. Поэтому закончил курсы аэроразведки и присоединился к Вооруженным силам Украины. Выполнял задачи по аэроразведке», – рассказал он.

После возвращения с войны решил заняться собственным бизнесом. 31-летний мужчина пробует себя в разных направлениях. Продолжает преподавать корейский язык, а также интересуется высокими технологиями, которые хочет внедрять в Украине. Так возник стартап по лазерной резке, широкоформатной печати и производства подарков UA Gifts.

А с началом пандемии коронавируса, в конце марта, начал совершенно новое для себя дело – изготовление защитных экранов.

«Наша основная деятельность – производство игрушек, подарков и оригинальных товаров. Однако коронавирус вызвал большую общественную потребность в защитных экранах. Наше оборудование позволяло начать их изготовление. Сначала мы думали печатать на 3D-принтере, но это получалось немного дольше. Поэтому сейчас мы их делаем с помощью лазерного оборудования, затем вырезаем и собираем», – рассказывает предприниматель.

Модель щита Денис спроектировал сам. «Конечно, он не является чем-то уникальным: колесо как нарисуй, все равно будет круглым. У щита общий принцип таков: оправа, крепления и, собственно, защитный экран. Его я сделал удобным и оптимальным для длительного ношения», – говорит мужчина.

«Хочу пояснить на примере бронежилета: он окутывает не все тело, а именно те участки, где больше всего нужна защита от попаданий. Так же и наш щит: я спроектировал оптимальную зону, которая хорошо закрывала нос, глаза и рот. В сочетании с комплектом обычной тканевой маски шансы, что инфекции "попадут" в глаза или на кожу, значительно уменьшаются», – поясняет он.

Такими щитами можно будет пользоваться и после завершения эпидемии. Например, во время ремонтных работ. «Благодаря своему дизайну они не запотевают в отличие от обычных рабочих очков», – уточняет Антипов.

Таких щитов изготовили уже несколько тысяч штук. Было много предварительных заказов от больниц и бюджетных учреждений.

«Наше производство состоит из нескольких человек. Однако нам согласились помочь неравнодушные граждане, которым мы компенсируем деньги за проезд и питание. У нас очень много работы, я на производстве круглосуточно. Бывает, что здесь и ночую: по армейской привычке – постелил коврик, укрылся пледом и сплю. Нет времени ездить туда-сюда», – рассказывает бывший АТОшник.

Защитные щиты, который изготавливают на UA Gifts, можно разделить на три основные категории, все они изготавливаются в белом и черном цветах:

многофункциональный защитный щит-маска с прозрачным экраном-забралом. Он может регулировать обхват головы в пределах 54-62 см. Стоимость – 79 грн, а для военных и медиков – 69 грн;

щит на застежках, которые можно отрегулировать по любому размеру головы. Его цена – 59 грн, со скидками – 49 грн;

самосборные щитки – для тех, кто хочет получить защиту за меньшие деньги и быстрее.

«Ветеранам, врачам, участникам боевых действий и членам их семей сразу предоставляем оптовую цену даже за штуку. Также делаем скидки для волонтеров, которые часто приходят на производство. Нам не нужно предъявлять документы. Мы верим людям на слово. Если кто-то приходит и говорит, что он военный, то не думаю, что обманывает. Мы хотим максимально отблагодарить наших воинам. Они защищают нас от врагов, а мы должны предоставить им хотя бы элементарный защиту от инфекций», – резюмировал Антипов.