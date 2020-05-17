Смерть и рождение на неподконтрольном Донбассе: Как получить украинское свидетельство

До сих пор чтобы получить украинское свидетельство о рождении или смерти, произошедшей на неподконтрольной территории Донецкой или Луганской областей, необходимо обращаться в суд. Даже несмотря на принятый в 2018 году новый закон, упрощающий данную процедуру. При этом заявители могут не оплачивать судебный сбор, однако различные суды Донбасса трактуют эту норму по-разному. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Соблюдение права на доступ к правосудию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей» авторства юристов Натальи Гриценко и Светланы Пантюхин, передают «Донецкие новости».

Судебная процедура легализации документов о рождении и смерти, выданных в «Л-ДНР», начала действовать в Украине в 2016 году. Согласно этой процедуре, заявитель должен пройти несколько этапов:

сначала обращается в органы государственной регистрации актов гражданского состояния (РАГС) с документами, полученными в «Л-ДНР», и получает письменный отказ в регистрации юридического факта;

вторым этапом обращается в суд с заявлением об установлении юридического факта на основе отказа РАГСа (с соответствующими доказательствами факта рождения / смерти), получает судебное решение;

затем вновь обращается в РАГС для получения украинского свидетельства на основании судебного решения.

В частности, по данной процедуре в 2018-2019 годах в трех судах Донецкой и Луганской областей рассматривалось следующее количество дел:

в Краматорском городском суде в 2018 году на рассмотрении находилось 1 436 дел об установлении фактов рождения и смерти на неподконтрольной территории, в 2019 году – 193 742;

в Славянском районном суде в 2018 году на рассмотрении находилось 1 289 дел, в 2019 году – 157 643;

в Северодонецком городском суде с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года на рассмотрении находилось 1 600 дел.

В 2018 году был принят закон № 2268-VIII «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях». Он определил, что выданные на неподконтрольной территории документы, касающиеся фактов рождения и смерти, являются исключениями в общем правиле о непризнании документов «Л-ДНР». Этот пункт позволял еще больше упростить выдачу свидетельств о рождении / смерти.

Для реализации данного закона в октябре 2019 года Кабинет министров Украины принял соответствующее Постановление. Однако, до сих пор оно так и не было опубликовано, поэтому установление фактов смерти и рождения на неподконтрольной территории продолжает осуществляться в судебном порядке.

При этом при обращении в суды по таким заявлениям граждане освобождаются от уплаты судебного сбора. Но некоторые суды отказывают в этом, и настаивают на оплате судебного сбора. Судьи настаивают, что такие факты рождения / смерти «прямо не связаны с вооруженной агрессией, вооруженным конфликтом и / или временной оккупацией территории Украины».

В отчете отмечается, что отказывая в освобождении от уплаты судебного сбора судьи используют разные мотивировки, все зависит от того, как судьи понимают одну и ту же норму закона Украины «О судебном сборе»:

судья Беловодского районного суда Луганской области вынес ряд решений, среди прочего, обосновывая их тем, что «смерть наступила вследствие заболевания, не связанного с вооруженной агрессией»;

в деле об установлении факта рождения ребенка на неподконтрольной территории другой судья не освободил заявительницу от судебного сбора, поскольку ее заявление «подано в связи с необходимостью оформления государственной регистрации рождения ребенка на территории Украины, которая контролируется государственными органами и для получения социальной помощи по уходу за ребенком, а не в связи с вооруженной агрессией»;

есть решения, в которых причиной отказа стало отсутствие вынужденного переселения с неподконтрольной территории (имелось в виду, что человек продолжает проживать за линей разграничения и не является переселенцем);

в ряде решений судьи обусловливают свои действия практикой Верховного Суда по аналогичным делам.

Мониторинг выявил, что даже в одном суде может быть разная практика по применению данной нормы. Так, в Славянском районном суде двое судей освобождают от судебного сбора переселенцев по установлению фактов рождения и смерти, в то время как остальные судьи освобождают. А в Краматорском городском суде отказывают в освобождении от уплаты судебного сбора, если к заявлению не приложена справка ВПЛ.

В то же время при наличии документов, которые доказывают причинно-следственную связь рождения / смерти на неподконтрольной территории с фактом вооруженного конфликта или вынужденного перемещения, судьи освобождают заявителей от уплаты судебного сбора.

«Я считаю, что если бы не было вооруженного конфликта, вообще бы не было такой категории как факты рождения и смерти [...] Если человек умер бы, если бы у нас был мир в государстве [...] получили свидетельство о смерти, похоронили бы и все. А сейчас что они должны делать? Идти получать отказ, собирать доказательства, предоставлять кучу медицинских документов, подтверждать, идти в суд, ждать решения суда, вновь идти в РАГС, чтобы получить свидетельство», – цитируется в отчете мнение судьи городского суда Донецкой области.

«Я сначала объяснял эту норму так, что сам факт рождения / смерти должен быть связан с вооруженной агрессией, но потом я понял, что возможно имелось в виду иное. То есть, не смерть связана с агрессией, а то, что человек должен обращаться в суд [...] Поэтому в обычных условиях он бы пошел в РАГС там где-то в Стаханове (сейчас – неподконтрольная территория, – ред.), и установил бы факт смерти, а так ему приходится идти в суд», – пояснил в ходе опроса судья городского суда Луганской области.