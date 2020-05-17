В «ЛНР» подтвердили 317 случаев COVID-19

В «ЛНР» зарегистрировали 317 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает «минздрав ЛНР».

«317 случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано в Луганской народной республике на 16 мая 2020 года. Выписано 110 человек», – говорится в сообщении.

О количестве умерших в «ЛНР» традиционно умалчивают.

Напомним, что с начала пандемии среди территорий Донбасса наибольшее число заболеваний COVID-19 приходится на неподконтрольную территорию (76%). Наиболее сложная ситуация в «ЛНР» – 43% от всех заразившихся на Донбассе.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 17 мая в Украине коронавирусом заболели 18 291 человек (5 116 – выздоровели, 514 пациентов скончались). На подконтрольных украинским властям территориях Донецкой области – 131 случай (45 пациента выздоровели, летальных случаев – 4), Луганской области – 42 случая (22 пациентов выздоровели, летальных случаев – 0).

В «ДНР» – 248 подтвержденных случаев COVID-19 (36 человек выздоровели, летальных случаев – 5).