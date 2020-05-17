И что вы можете требовать от жителей? 5 основных выводов после жесткого карантина в Мариуполе

Журналист «Сайта города Мариуполя» Анна Романенко описала свои ощущения о пребывании столицы Приазовья в жестком карантине и от выходе из него:

Ровно 37 дней Мариуполь жил в условиях жесткого карантина, когда не работала практически вся сфера услуг, мелкие производства, транспорт, образовательные и культурные учреждения.

Мы с вами тоже теоретически все оставались дома. На самом деле нет, но многие старались. Кто мог работать удаленно – работал, кто потерял работу – не работал. И лишь метзаводы и продуктовые магазины поддерживали ощущение жизни в городе.

Можно много спорить о том, а был ли вообще нужен карантин, но эти споры не имеют никакого смысла. Потому что мы не можем изменить первую часть сослагательного предложения, чтобы посмотреть, а что бы было, если бы его не ввели. Возможно, все было бы как сейчас. Но не исключено, что нас постигла бы участь соседней России, где игнор коронавируса со стороны властей привел к тому, что страна выбилась на второе место в мире по числу зараженных.

Так что будем исходить из того, что действия власти на упреждение помогли Украине избежать худшего сценария. Ситуация, несмотря на растущее число инфицированных, остается контролируемой. Карантинные мероприятия постепенно отменяются. А мы с вами можем делать первые выводы из того, как наш город прошел этот сложный период.

Вывод первый. Правовой пофигизм

В Украине уважения к законам нет ни у кого. Глупо было бы ждать этого уважения от горожан, если те, кто является гарантом конституции, ее не уважают и часто игнорируют.

В случае с коронавирусом произошло ровно то же самое. Когда в стране ввели режим чрезвычайной ситуации, никто не озаботился тем, чтобы запретительные меры корреспондировались с теми мерами, которые предусмотрены законом о чрезвычайной ситуации.

Режим ЧС на самом деле не предусматривает ни ограничений на передвижение, ни масок, ни запрета на работу предприятий. Административные дела по фактам нарушения карантина разваливаются в судах именно потому, что кто-то очень важный, но не очень умный, не захотел вносить изменения в закон и легализовать тем самым необходимые нормы для борьбы с эпидемиями (любыми, не только коронавирусными).

Проще задвинуть все эти «мелочи» и заниматься творчеством, принимая юридически ничтожные решения. А потом сетовать на граждан, которые нарушают запреты, на суды, которые отменяют административные штрафы, на полицию, которая не штрафует.

Вывод второй. Жесткий карантин невозможен в нищей стране

Еще на старте карантина социологическая группа «Градус» провела исследование, на сколько у украинцев хватит денег, если не работать. Результаты были таковы: 57% опрошенных сказали, что у них закончатся деньги на жизнь через 4 недели или меньше, 7% имеют сбережения на несколько дней, 6% – на полгода.

Наихудшая ситуация у жителей восточной Украины – 50% респондентов в Донецкой и Луганской областях сказали, что им денег хватит максимум на две недели.

Мы на своем сайте провели аналогичный опрос. Выборка не репрезентативная, опрос отражает только мнение читательской аудитории, но результаты таковы, что стоит задуматься. Из почти 3 тысяч человек, ответивших на вопрос сайта, 57% сказали, что они в отчаянии и не смогут дожить до конца карантина.

После войны, потрясений, экономического кризиса 2014-2015 годов люди не успели создать для себя никакой финансовой подушки. Подавляющая часть горожан не имеет накоплений.

Поэтому мы стали намного более уязвимы в период карантина, чем румыны, болгары, поляки, не говоря уже о немцах, французах, испанцах. Мы оказались бедными гражданами в нищей стране. Украина оказалась совершенно не готова давать финансовую поддержку тем, кого она сама своим волевым решением лишила работы и средств к существованию.

В такой ситуации у людей оставалось только два пути: либо бастовать (что, собственно, и делала наиболее отчаявшаяся часть предпринимателей), либо уходить в подполье.

В нищей стране по-другому не получится.

Поэтому в Мариуполе подпольно стриглись, делали маникюр, поминали в кафе усопших и праздновали свадьбы, покупали одежду за закрытыми дверьми бутиков и примеряли обувь. Границы области были закрыты, но проехать можно, транспортное сообщение остановлено, но можно договориться.

Бизнес ушел в подполье, потому что никаких обещанных денег в поддержку он так и не получил (к примеру, решение о послаблении налогового бремени было принято лишь в пятницу муниципалитетом, поддержка нанятых работников в период частичной безработицы со стороны Фонда занятости на прошлой неделе только начала реализовываться, и пока успешных кейсов мы не нашли).

Поэтому ну какой карантин, когда кушать нечего…

Вывод третий. Загоняем в карантин только тех, на кого можем надавить

Весь карантин в Мариуполе выполнялся преимущественно за счет предпринимателей и силами предпринимателей.

Почему только они? А потому что на них можно воздействовать, а на «пересічного громадянина» – нет.

Предпринимателя можно оштрафовать, испугать, надавить, создать невыносимые условия для работы, пригрозить непродлением аренды земли, и заставить таким образом сидеть дома и не работать.

А что взять с мамочки с ребенком, которая, вместо того, чтобы просто прогуляться, тащит малыша на детскую площадку. Кто оштрафует старушку за то, что она штурмует супермаркет вместо того чтобы спокойно сидеть дома и пить чаек.

Поэтому отдуваться за карантин пришлось бизнесу. И если вспомнить, что именно он наполняет казну своими налогами, а также Пенсионный фонд, из которого платят пенсии нашим дорогим бабушкам и дедушкам, то становится понятно, что нынешний карантин – это выстрел себе в ногу.

Теперь вот после самострела будем заниматься самолечением, вытягивая себя за волосы из экономического кризиса.

Вывод четвертый. Региональная власть оказалась более эффективной, чем столичная

Эпидемия и карантин продемонстрировали полный хаос в системе государственного управления.

В разгар эпидемии министр охраны здоровья Емец блокирует закупку оборудования для лечения больных коронавирусной инфекцией, ловкие дельцы при поддержке депутатов вывозят из страны маски и другие защитные средства в разгар эпидемии, Министерство охраны здоровья аннулирует тендер на закупку защитных костюмов у украинской компании и закупает у китайцев через украинскую прокладку костюмы в два раза дороже. Кабмин месяц не может принять постановление о доплатах медикам, работающим с пациентами с COVID-19.

На этом фоне работа мариупольского муниципалитета и областной администрации заслуживает плюсов. Если отбросить неотвратимый политический пиар, в зачет местной власти идет оперативная закупка аппаратов ИВЛ, мониторов, пульсометров и другой техники, необходимой для лечения больных с тяжелой формой коронавируса, переформатирование инфекционных отделений, организация работы городского транспорта (один из самых болезненных и сложных вопросов во всех городах, а не только в Мариуполе).

Минус – один, но очень жирный: непродуманная, нелогичная и непоследовательная политика по отношению к бизнесу.

В результате жесткого карантина, по данным городского головы Вадима Бойченко, городской бюджет недополучит около 200 млн грн налогов. Город мог бы сократить эти убытки, если бы проявлял гибкость и здравый смысл, а не слепо следовал таким же нелогичным, непоследовательным и не всегда продуманным постановлениям украинского правительства. История с рынками – лучшее тому подтверждение. Их то открывали, то закрывали…

А можно было бы существенно сгладить социальное напряжение, если бы начать закупать молочную продукцию у фермеров и в виде той же гуманитарной помощи раздавать пенсионерам (вместо чая втридорога).

Или можно было бы отдать площадь Освобождения продавцам редиски и ранней капусты. Расчертите площадь, расставьте продавцов на расстоянии и дайте возможность людям заработать, а горожанам – купить свежие местные овощи, а не импортные и нитратные. Пусть бы старой площади ненадолго вернулось ее историческое предназначение. И городу деньги, и людям – заработок, и жителям – польза. Но нет. Никакой гибкости – всё прямолинейное, как трамвай.

В результате молоко сливалось в канализацию и скармливалось скоту, редиску выбрасывали прямо на полях. Один только вред.

Вывод пятый. Глупость власти убивает доверие к ней

Подобные абсурдные вещи, когда нельзя продать редиску и рассаду, нельзя ремонтировать обувь в будке, нельзя продавать кофе, находясь за стеклом, но можно устраивать шоу в супермаркетах, вызывают раздражение и провоцируют рост недоверия к власти. Причем на всех ее уровнях.

Последние заявления представителей Кабмина о том, что, оказывается, запрет на прогулки был введен не потому, что опасно, а для того, чтобы всех напугать, буквально похоронили карантин навсегда.

Ну какие теперь можно предъявлять претензии к горожанам без масок, не желающим придерживаться правил, если власти откровенно говорят: мы вас обманывали, чтобы вам стало страшно, и вы остались дома.

В общем, карантин благополучно почил в бозе. Мы входили в него, когда в Мариуполе не было ни одного заболевшего, а выходим с 79-ю и одним смертельным случаем. Берегите себя!