Нельзя прикрываться карантином: В МВД поддерживают проведение местных выборов осенью

Несмотря на то что из-за угрозы пандемии коронавируса в Украине отменены массовые мероприятия, переносить местные выборы, назначенные на осень, нельзя. Такое мнение высказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает «Сегодня.ua».

«Кто командует карантином? Минздрав. Они анализируют всемирный опыт, статистику заболеваемости. Если одновременно будет болеть 10-15 тыс. человек на всю Украину, я не вижу проблемы. Мы можем обеспечить, чтобы на выборы граждане приходили в масках, выдавались одноразовые перчатки», – заявил чиновник.

По его мнению, время подготовиться к выборам есть. «Переносить местные выборы нельзя – это неконституционно и неправильно. И нельзя в данном случае прикрываться карантином. В Польше, к примеру, внесли изменения в законодательство и ввели электронную систему голосования, чтобы люди через компьютер получали уникальный код. Поскольку система "Дія" позволяет точно идентифицировать человека, то следующим этапом может быть, в том числе, электронное голосование. Пожалуйста, давайте использовать электронные технологии. В Эстонии уже лет 10 эта система есть», – напомнил Геращенко.

На уточнение журналистов, работает ли МВД в этом направлении диджитализации, замминистра заметил: «Это вопрос к Министерству цифровой трансформации».