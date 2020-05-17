RU
Все новости

Нельзя прикрываться карантином: В МВД поддерживают проведение местных выборов осенью

17.05.20 17:27
Антон Геращенко
Антон Геращенко / Фото: tsn.ua

Несмотря на то что из-за угрозы пандемии коронавируса в Украине отменены массовые мероприятия, переносить местные выборы, назначенные на осень, нельзя. Такое мнение высказал заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает «Сегодня.ua».

«Кто командует карантином? Минздрав. Они анализируют всемирный опыт, статистику заболеваемости. Если одновременно будет болеть 10-15 тыс. человек на всю Украину, я не вижу проблемы. Мы можем обеспечить, чтобы на выборы граждане приходили в масках, выдавались одноразовые перчатки», – заявил чиновник.

По его мнению, время подготовиться к выборам есть. «Переносить местные выборы нельзя – это неконституционно и неправильно. И нельзя в данном случае прикрываться карантином. В Польше, к примеру, внесли изменения в законодательство и ввели электронную систему голосования, чтобы люди через компьютер получали уникальный код. Поскольку система "Дія" позволяет точно идентифицировать человека, то следующим этапом может быть, в том числе, электронное голосование. Пожалуйста, давайте использовать электронные технологии. В Эстонии уже лет 10 эта система есть», – напомнил Геращенко.

На уточнение журналистов, работает ли МВД в этом направлении диджитализации, замминистра заметил: «Это вопрос к Министерству цифровой трансформации».

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк