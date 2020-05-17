Получим, если доживем: Переселенцы выигрывают у ПФУ суды по пенсиям, но не могут вернуть судебный сбор

Приостановления выплат пенсионерам-переселенцам привело к возникновению массовых исков в отношении Пенсионного фонда Украины и искусственно созданной ситуации, когда пострадавшие вынуждены подавать судебные иски для восстановления выплат, поскольку это является самым эффективным решением проблемы. Об этом говорится в мониторинговом отчете «Соблюдение права на доступ к правосудию внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей» авторства юристов Натальи Гриценко и Светланы Пантюхин, передают «Донецкие новости».

Так, в Украине граждане, имеющие прописку на неподконтрольной территории Донбасса, могут получить пенсию, если:

они зарегистрированы как ВПЛ на подконтрольной правительству Украины территории;

и прошли процедуру верификации, идентификации.

Отсутствие пенсионера-ВПЛ дома на момент проверки (верификация), пропущенный срок идентификации в «Ощадбанке» или доказанные подозрения в проживании переселенца на подконтрольной территории ведут к приостановке пенсионных выплат.

В особенно сложном положении находятся лица, у которых пенсия – единственный источник дохода.

Значительной проблемой является размер судебного сбора в таких делах – с 1 января 2020 года он составляет 840,80 грн.

Для пенсионеров-ВПЛ, часть которых получает минимальную пенсию, оплатить почти половину месячных выплат довольно сложно, особенно в ситуации, когда эти выплаты прекращены.

«Такие лица не имеют льгот по уплате судебного сбора. Обращаясь в суд, они обязаны оплатить его или подавать ходатайство и предоставить доказательства, что человек находится в тяжелом материальном положении. Оценив доказательства стесненности положения, судья может удовлетворить, а может отказать в освобождении от уплаты судебного сбора. Материальное положение подтверждается документально, например, справкой из налоговой, ПФУ или органа социальной защиты населения», – говорится в отчете.

На основе анализа Единого госреестра судебных решений (ЕГРСР) можно сделать вывод о том, что судебная практика Луганского и Донецкого окружных административных судов складывается в пользу ВПЛ в вопросе уплаты судебного сбора. Суд, учитывая имущественное положение стороны, может своим постановлением освободить от уплаты судебного сбора, но может и решить уменьшить, отсрочить или рассрочить его уплату.

Так, из 8-ми постановлениях различных судей в делах о прекращении выплаты пенсии с похожими обстоятельствами, где истцы просили освободить от уплаты судебного сбора:

двое судей – освободили истца от уплаты судебного сбора;

остальные – отсрочили уплату судебного сбора до вступления решения в законную силу.

Трое адвокатов по делам ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса отметили, что чаще судьи Донецкой и Луганской областей стараются отсрочить судебный сбор в пенсионных делах. Адвокаты сталкивались с ситуациями, когда судебный сбор был отсрочен, но даже несмотря на решение в пользу истца, суд обязывал их оплатить пошлину. В таких решениях уточнялось, что потом эти средства будут возвращены Пенсионным фондом истцу. Респондентки отметили, что сначала считали это опиской и даже обращались за разъяснением к судье, но их заверили, что в решении все верно.

В ЕГРСР имеется постановление судьи Луганского окружного административного суда, которое подтверждает вышеуказанную практику: «Административный иск к Рубежанскому объединенному управлению Пенсионного фонда Украины Луганской области о признании противоправной бездеятельность и обязательства совершить определенные действия – удовлетворить [...] Взыскать с ЛИЦА_1 [ ...] в пользу Государственного бюджета Украины [...] сумму судебного сбора в размере 768 грн 40 коп. Взыскать за счет бюджетных ассигнований Рубежанского ОУ ПФУ Луганской области [...] в пользу ЛИЦА_1 [...] в счет возмещения судебных расходов 768 грн 40 коп».

В таких случаях люди довольно длительное время ожидают возвращения «отсроченного-уплаченного» сбора от органов Казначейства. Об одном из таких случаев рассказал переселенец, который неоднократно обращался в суд Рубежного (Луганская обл.) за защитой своих прав. «В Казначействе мне сказали: ну, вы будете 24-й в очереди на возвращение судебного сбора. То есть я судебный сбор не могу вернуть. Я выиграл суд, а Пенсионное управление не может оплатить судебный сбор. А они проиграли суд! Но у них нет счета для того, чтобы Казначейство, в котором они обслуживаются, с этого счета списало 800 грн на счет моей жены. Нету. И теперь мы будем 24-е в очереди и получим, если доживем», – рассказал мужчина.

Юристы отмечают, что уменьшение размера, отсрочка, рассрочка или освобождение от уплаты судебного сбора не является обязанностью суда. Судья принимает решение на основании предоставленных доказательств стесненного материального положения истца. Такие вопросы требуют сбора документов в подтверждение низкого уровня доходов, при этом перечень таких документов и способы их получения не указаны в действующем законодательстве. «Ты предоставляешь весь пакет таких документов, казалось бы, ну невозможно уже чего-то другого собрать, а судья пишет в постановлении о том, что "не представлено достаточного количества доказательств ... доказательства вызывают сомнения". Но при этом судья не указывает, в чем именно он сомневается и какие еще доказательство можно было бы предоставить», – делится своим опытом одна из адвокаток по делам ВПЛ и жителей неподконтрольного Донбасса.

«В некоторых случаях суд освобождает от оплаты пошлины, иногда – нет. Бывает такое, что мы подаем ходатайство даже от работающего человека и довольно молодого возраста, и суд освобождает. А бывает такое, что смотришь – и возраст преклонный, и доход минимальный, и пенсия минимальная, – а суд не решает этот вопрос в пользу лица. Поэтому сложно предсказать», – добавляет иной адвокат правозащитной организации.

При этом 9 из опрошенных судей среди документов, которые влияют на их решение, выделили:

наличие статуса ВПЛ (подтвержденный справкой);

предоставление стороной дела документов, подтверждающих тяжелое материальное положение.

В обращениях с ходатайством об освобождении или отсрочке судебного сбора показательны также ситуации, когда размер судебного сбора не превышал указанные в законе 5% годового дохода (которые необходимы для освобождения от уплаты судебного сбора в связи с тяжелым материальным положением). Поэтому истцы были вынуждены платить эту пошлину, хотя это им было накладно.

Например, вот выдержка из решения Константиновского горрайонного суда Донецкой области, по которому истец – пенсионер-переселенец: «Истец предоставил заявление об освобождении от уплаты судебного сбора, в которой ссылается на тяжелое материальное положение, вызванный низкими доходами, которые состоят из пенсии в размере 1452,00 грн. в месяц, и которой не хватает на бытовые нужды и исключает уплату судебного сбора [...] судебный сбор за подачу иска составляет 640,00 грн. [...] Учитывая ежемесячный размер пенсии истца, размер судебного сбора не превышает 5 процентов размера годового дохода истца – физического лица за предыдущий календарный год, а следовательно заявление об освобождении от уплаты судебного сбора не подлежит удовлетворению».

В случае отказа суда в освобождении от уплаты судебного сбора, его отсрочки, рассрочки или уменьшения, ВПЛ должны оплатить судебный сбор, даже несмотря на возможное отсутствие средств.

На решение вопроса об освобождении от уплаты судебного сбора также влияет степень загруженности судей Донецкой и Луганской областей. Отдельные респонденты отмечали, что судьи больше склонны обязать лицо оплатить судебный сбор и перейти к рассмотрению дела по существу.

Также на принятие решение влияет удаленность местонахождения судов от неподконтрольной территории. По словам Александра Коваля, директора Житомирского местного центра бесплатной вторичной правовой помощи, в его практике не было случаев отказов в удовлетворении таких ходатайств ВПЛ.