Требования Минздрава: Как должны работать стоматологии

После ослабления карантина 11 мая в обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, определены определенные правила. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает Минздрав Украины.
Основные требования для посетителей:
- обслуживание по предварительной записи;
- ожидание приема за территорией помещения;
- доступ сопровождающих запрещен (кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и преклонного возраста);
- доступ к антисептикам и жидкому мылу.
Основные требования для сотрудников:
- обязательный термоскрининг перед началом работы;
- интервал между записью посещения не менее 15 мин.;
- опрос пациента при записи и в день приема;
- респираторы без клапана, герметичные очки, защитный экран для лица, шапочка;
- изолированное пребывания в стоматкабинете;
- уборка после каждого посетителя;
- журналы, игрушки, рекламная продукция должны быть убраны.