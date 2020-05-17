Требования Минздрава: Как должны работать стоматологии

После ослабления карантина 11 мая в обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, определены определенные правила. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает Минздрав Украины.

Основные требования для посетителей:

обслуживание по предварительной записи;

ожидание приема за территорией помещения;

доступ сопровождающих запрещен (кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и преклонного возраста);

доступ к антисептикам и жидкому мылу.

Основные требования для сотрудников: