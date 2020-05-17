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Требования Минздрава: Как должны работать стоматологии

17.05.20 19:30
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

После ослабления карантина 11 мая в обычном режиме начали работать стоматологические клиники. Но чтобы лечение было безопасным как для стоматологов, так и для их пациентов, определены определенные правила. Об этом сегодня, 17 мая, сообщает Минздрав Украины.

Основные требования для посетителей:

  • обслуживание по предварительной записи;
  • ожидание приема за территорией помещения;
  • доступ сопровождающих запрещен (кроме сопровождения детей до 14 лет, лиц с инвалидностью и преклонного возраста);
  • доступ к антисептикам и жидкому мылу.

Основные требования для сотрудников:

  • обязательный термоскрининг перед началом работы;
  • интервал между записью посещения не менее 15 мин.;
  • опрос пациента при записи и в день приема;
  • респираторы без клапана, герметичные очки, защитный экран для лица, шапочка;
  • изолированное пребывания в стоматкабинете;
  • уборка после каждого посетителя;
  • журналы, игрушки, рекламная продукция должны быть убраны.

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